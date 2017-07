C’est en rentrant chez elle mercredi vers 17 h que Delphine Van Wiele, une mère de famille verviétoise, a fait la triste découverte : son bouledogue français gisait au sol. "Mon bouledogue était couché devant la barrière d’entrée. Dans les premières secondes, je n’ai pas compris. Puis, J’ai crié : ‘Elle est morte’. Quand mon ami l’a prise dans ses bras, elle était toute froide et dure. Le sang a commencé à couler".

Saona, le petit bouledogue de deux ans, était morte. Elle présentait trois traces de lacération.

"On a cru à une bagarre entre chiens. Puis, on a découvert des plaies de 5 cm de large et 20 cm de long", explique Delphine. Cette dernière a alors alerté la police de la zone Vesdre.

La police est au courant des faits. Jeudi après-midi, elle attendait encore qu’une plainte soit déposée.

"Il a été signalé que l’abri de jardin a été forcé et que l’un des chiens qui se trouvait dans le jardin a été blessé", explique-t-on à la zone de police. "La porte de mon cabanon à outils était ouverte, deux tenailles de rosier et une grosse masse étaient à l’extérieur. Les tenailles correspondent aux blessures", poursuit Delphine Van Wiele.

La malheureuse propriétaire essaye de comprendre ce qui a bien pu se passer durant son absence. Elle demande aux personnes qui auraient été témoins des faits ou qui auraient des informations de bien vouloir la contacter via Facebook ou de contacter la zone de police Vesdre. Elle promet une récompense.

Car au-delà des incertitudes, c’est la tristesse qui est de mise. "Ce qui nous a fait le plus mal, c’est la réaction de ma petite fille. Elle a quatre ans. Saona, c’était son chien. Elle était tout le temps près d’elle. On a dû nettoyer Saona, la mettre dans une petite caisse et on a essayé d’expliquer à la petite".

Des éléments sont troublants. Les voisins n’ont pas entendu aboyer Saona et le berger allemand qui se trouvait avec elle dans la propriété.

"Si les chiens ne connaissaient pas la personne qui est entrée, ils auraient aboyé et les voisins auraient entendu les aboiements", constate Delphine Van Wiele qui craint qu’un membre de sa famille soit victime d’intimidation ou de vengeance.