Faits divers La Cellule radicalisme de l’Office des étrangers est l’organe qui coordonne tout.

Depuis septembre 2015, en réponse à l’afflux important de demandeurs d’asile et la possibilité que des combattants de l’État islamique ne se mêlent à eux, différents services ont instauré des procédures de screening des demandeurs d’asile. Dans les centres ouverts, il y a eu 57 dossiers signalés et placés sur une liste spéciale. Chaque dossier est suivi de près par la Cellule radicalisme de l’Office des étrangers (lire plus loin). Par ailleurs, 25.485 demandeurs d’asile ont fait l’objet d’une vérification dans la base de données de la Sûreté de l’État. Ces vérifications ont mené à 180 hits .

Quels services ? Services de renseignement civils et militaires (Sûreté de l’État, SGRS), police fédérale, polices locales, Fedasil, Office des étrangers (OE) et le Comissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA). Le lien entre tous ces départements, c’est la Cellule radicalisme de l’OE : c’est elle qui stocke toutes les informations, assure qu’elles soient transmises aux autorités compétentes et procède au suivi des prédicateurs de haine.

Quel screening ? Un premier contrôle est effectué par l’OE dès qu’un demandeur d’asile y introduit une demande. Ses empreintes digitales sont prises pour déterminer, entre autres, s’il a déjà demandé l’asile dans un autre pays de la zone Schengen. Pendant que son dossier est traité - période pendant laquelle il séjourne dans un centre d’accueil Fedasil - un suivi est également organisé.

Quel suivi ? Les agents Fedasil ont la possibilité de signaler aux autorités compétentes grâce une hotline si un demandeur d’asile présente des signes de radicalisation ou change de comportement. "Il s’agit d’un suivi proactif et préventif. Chaque signalement est examiné au cas par cas", ajoute Katrien Jansseune, porte-parole de Theo Francken. Les employés ont reçu une formation pour déceler les indices qui pourraient les amener à émettre un signalement.

C’est quoi un hit ou un signalement ? Un signalement, c’est quand un agent Fedasil informe la Cellule R de l’OE qu’un demandeur d’asile présente des signes de radicalisation. Un hit vient de la Sûreté de l’État. Attention toutefois, un hit ne veut pas dire condamnation, radicalisation ou terrorisme. Il s’apparente à de la surveillance. "Leur base de données ne recouvre pas uniquement le radicalisme. Par exemple, si quelqu’un a fait de l’espionnage industriel dans son pays, on le garde à l’œil. Même chose pour un étudiant iranien qui a étudié la chimie ou si quelqu’un a été impliqué dans une manifestation dans son pays d’origine. Un nombre de cas limité est lié au radicalisme", précise Katrien Jansseune.