Des animateurs d'un mouvement de jeunesse ont constaté, dimanche matin à leur réveil, la disparition de leur portefeuille, d'effets personnels et de leur voiture, alors qu'ils dormaient dans une salle située le long de la rue des Hayeffes, à Mont-Saint-Guibert.

Un individu a été interpellé au terme d'une course-poursuite et placé sous mandat d'arrêt. Peu après avoir été signalée volée, la voiture a été repérée par la police à Anderlecht. Trois individus sont alors montés à bord et ont pris la fuite. Une course-poursuite s'est engagée, les fuyards commettant de nombreuses et graves infractions en tentant de semer la police. Le véhicule a finalement terminé sa course dans la façade d'une boulangerie.

Deux des suspects ont réussi à échapper aux policiers et sont activement recherchés. Le troisième, un jeune homme né en 1997 et domicilié à Court-Saint-Etienne, a été appréhendé et privé de liberté. Déféré au parquet du Brabant wallon, il a ensuite été présenté à un juge d'instruction nivellois qui lui a décerné un mandat d'arrêt.