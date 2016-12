À partir du 1er janvier 2017, les procédures d’obtention des cartes d’identité électroniques et des cartes d’identité pour enfants seront plus rapides et moins chères.

Trois nouvelles procédures ont ainsi été créées. : une procédure d’urgence avec livraison à la commune (2 jours de délai) , une procédure d’extrême urgence avec livraison à la commune (1 jour) et une procédure d’extrême urgence avec livraison centralisée à Bruxelles (1 jour).

En fonction des besoins des citoyens, une de ces trois options sera choisie. La préférence sera cependant accordée à la première option dont le prix est plus avantageux.

Le retrait centralisé de documents est possible uniquement pour les cartes d’identité électroniques et pour les cartes électroniques pour enfants mais pas pour les titres de séjour étant donné que ces derniers ne sont pas des titres de voyage valides.

Ces nouvelles procédures seront plus économiques et plus rapides pour les citoyens.

Les délais de livraison des cartes d’identité électroniques seront plus courts. En effet, un document pourra être livré à peine deux jours après la commande.

En outre, une nouvelle procédure d’extrême urgence permet d’obtenir un document en à peine une journée.

Les tarifs des procédures ont incontestablement diminué.

Ma. Be.