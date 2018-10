" Une vraie honte." Florent Platteeuw, du syndicat de police SLFP, lance un brûlot. À la police fédérale, un véhicule de service sur six est trop polluant pour circuler à Bruxelles et Anvers depuis que les deux villes, en imposant des zones de basse émission (LEZ), empêchent les plus polluants de pénétrer sur leur territoire.