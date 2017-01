Elle s'appelle Sofie M., elle a 27 ans et est originaire de Roulers, à 50 kilomètres de Knokke. Et c'est là que réside la première énigme. Comment a-t-elle rejoint Knokke sans voiture et surtout, dans quel but ? Pour y faire la fête ? Les enquêteurs ne savent pas encore ce qu'elle a fait, ce samedi soir, avant que son corps ne soit retrouvé sur la terrasse du café "Le P'tit Bedon" de Knokke. Cette terrasse est située sur la digue, dans le sable.

Un témoin aurait pourtant entendus des "cris glaçants" vers 3h30 du matin selon Het Laatste Nieuws. Mais aucune image de caméras de surveillance n'est disponible et aucun témoin direct ne s'est manifesté.

Dernier élément troublant, la jeune femme ne semble pas avoir été tuée sur place mais ailleurs, comme en témoigne des traces de traînée sur le sable sur près 25 mètres de long. On ne sait pas si des traces de pas ont été repérées autour du corps, mais il y a peu de chance qu'elles soient exploitables étant donné que le vent peut les déformer.

Certains de ces éléments pourraient être éclaircis par l'autopsie pratiquée aujourd'hui.