Ce sont plusieurs dizaines de sportifs qui manifestent leur colère depuis quelques jours. Alors que beaucoup avaient renouvelé leur abonnement ou franchi pour la première fois les portes de la salle Mon Coach de Fitness, située à Hornu (Hainaut), celles-ci se refermaient définitivement, laissant donc sur le carreau de nombreuses personnes.

La façon de faire passe particulièrement mal. Et pour cause : à quelques heures seulement de la fermeture, des abonnements étaient encore créés ou renouvelés. "Plusieurs personnes ont payé pour un abonnement d’un an ou d’une demi-année et le lendemain, ils apprenaient que la salle fermait… Les clients ont été poussés à acheter parce que les grosses promotions se succédaient", explique Romain Chevalier, ancien client.

(...)