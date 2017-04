Un groupe d'élèves, âgés de 16 à 18 ans, du lycée communal Lakbors de Deurne (Anvers), a été malmené à deux reprises par la police portugaise lors d'un voyage scolaire à Lisbonne, rapporte l'enseignement communal d'Anvers qui évoque un "traitement très agressif".

La police serait intervenue dans le groupe sans raison apparente. Lors du premier incident, un élève a même été conduit au poste pour une audition d'une demi-heure avec pour conséquence un "inconfort physique" par la suite. L'échevin anversois de l'Enseignement, Claude Marinower, a demandé une enquête approfondi. Les élèves auraient été intimidés à deux reprises par des policiers. "Nous avons essayé de porter plainte mais avons été baladés dans tout Lisbonne. Nous avons pu finalement porter plainte après l'intervention de l'ambassade belge", explique le directeur de l'école Dennis Verdonck . "Tout s'est passé en portugais."

L'échevin anversois de l'Enseignement Claude Marinower a réclamé une enquête approfondie. Il estime que ces faits sont "inacceptables" et demande aux autorités belges et portugaises de voir quelles seront les suites à donner à cette affaire. Il ne veut pas s'exprimer sur l'origine possible de l'incident ou si des faits de racisme peuvent être retenus. Le groupe d'élèves était multiculturel à l'image de la population d'Anvers.

Le dossier à l'ambassade belge de Lisbonne

Les Affaires étrangères sont aussi au courant de l'incident. Elles ont laissé provisoirement l'affaire aux mains de l'ambassade belge à Lisbonne. "Nous avons eu un contact avec nos services consulaires et l'ambassade à Lisbonne qui a assisté l'école ces derniers jours à Lisbonne et continuera à le faire", a indiqué Michael Mareel, porte-parole adjoint aux SPF Affaires étrangères qui n'a pas fait de commentaires sur l'affaire.