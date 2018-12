Cinq élèves d'un athénée technique de Bruges ont été suspendus pour dix jours pour avoir tenu des propos racistes dans un groupe Facebook fermé, dont une phrase évoquant la possibilité d'une attaque visant une classe de l'école, une classe réservée aux élèves primo-arrivants.

L'affaire, qui a débuté quand l'école a remarqué qu'un de ses élèves tenait des propos à tendance raciste et fasciste au sein de l'établissement, a été dévoilée lundi, après que les éléments avaient été transmis à la police et au parquet. Cinq élèves ont été "suspendus à titre préventif", selon l'école KTA Brugge. Cela signifie qu'ils ne sont plus les bienvenus en classe durant "au moins dix jours". "L'enquête est encore en cours. Les services de police et la section de Bruges du parquet de Flandre occidentale mènent cette enquête."

Les élèves sont des garçons de 17 et 18 ans qui échangeaient sur un groupe Facebook baptisé "Rechtse Alliantie van de KTA", ou "alliance de droite du KTA".

La section de Bruges du parquet de Flandre occidentale souligne lundi que personne n'a été arrêté dans cette affaire. Il semble bien qu'il s'agisse d'élèves voulant jouer les caïds. Une seule phrase évoque une attaque de la classe d'étrangers, mais qui n'a pas été concrétisée.