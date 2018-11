Le ministre de l’Aide à la jeunesse, Rachid Madrane, estime que le placement en IPPJ (Institution publique de protection de la jeunesse) des jeunes délinquants doit être "l’ultime recours". "En janvier 2019, le placement en IPPJ de mineurs de moins de 14 ans sera désormais proscrit…" Il pourra juste y avoir une exception. Si le jeune en question aura gravement porté atteinte "à la vie ou à la santé d’autrui", explique Eric Mercenier, directeur de cabinet du ministre.

Les centres fermés et ouverts sont concernés. Ils ne devraient donc plus accueillir de jeunes de moins de 14 ans sauf si les faits commis par ces derniers sont extrêmement graves.

Et puis, il y a les plus de 16 ans et les possibilités (...)