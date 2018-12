Le tribunal correctionnel d'Anvers a prononcé lundi des peines comprises entre un et cinq ans de prison pour appartenance et financement du groupe terroriste État islamique (EI).

Deux des sept prévenus sont également condamnés pour avoir planifié un attentat en Belgique. L'enquête a débuté en mars 2017 lorsque la Sûreté de l'État a découvert que Mohammed A.D., 32 ans, avait transmis 6.400 euros à l'EI via le système informel hawala, qui repose sur la confiance des membres d'un réseau et échappe donc aux institutions financières. L'Anversois a écopé de cinq ans de prison et d'une amende de 8.000 euros.

Najem S., avec lequel il avait échangé au sujet d'une attaque à commettre en Belgique, a été condamné à 50 mois de prison et à la même amende.

Omar A. en Mawafq M., qui ont transmis de l'argent à des combattants de l'EI, ont respectivement écopé de trois ans de prison et 8.000 euros d'amende, et d'un an d'emprisonnement et 1.600 euros d'amendes.

Soufiane M., djihadiste parti en Syrie, a été condamné par défaut à cinq ans de prison et 8.000 euros d'amende.

Les deux derniers prévenus, Mohammed A. et Ahmad K., ont quant à eux été acquittés. Ils ont bien envoyé de l'argent en Syrie, mais il n'a pas pu être démontré que celui-ci était destiné à des organisations terroristes.