Trois hommes, dont deux frères domiciliés à Jette et Molenbeek, et un Néerlandais, ont été interpellés puis placés en détention ces derniers jours dans le cadre d’un dossier de blanchiment, a annoncé hier le parquet fédéral, dans un communiqué. Ils sont soupçonnés d’avoir facilité l’échange de bitcoins (monnaie numérique cryptée) et d’argent liquide. L’enquête a été ouverte après la découverte de messages sur le site localbitcoins.com. Ce petit groupe échangeait des bitcoins contre du liquide et inversement "pour des gros montants (minimum 5.000 €) et contre une commission importante", précise le parquet fédéral. Cent mille euros en cash et 300.000 € déposés auprès d’établissements financiers ont été saisis.

Les échanges avaient lieu en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne lors de "brèves rencontres physiques avec des clients dans des lieux publics". Un box de garage d’Evere, "soupçonné de servir d’entrepôt provisoire pour de l’argent liquide", a été perquisitionné. Nonante mille cinq cents euros en cash y ont été trouvés sous la roue de secours d’un véhicule stationné. L’enquête s’oriente autour du darkweb, cet espace numérique crypté où pullulent les criminels.