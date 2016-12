La liaison ferrée entre Bruxelles et Termonde a connu du retard samedi matin après que le train a écrasé un vélo abandonné sur la voie. Il n'y a eu aucun blessé, le cycliste a disparu mais il a fallu attendre une heure et demi avant que le convoi ne reprenne sa route.

"Le conducteur ne savait pas sur quoi il avait roulé. Il s'est arrêté et a remarqué qu'il s'agissait d'un vélo déposé là sans doute avec une intention méchante", a expliqué le porte-parole d'Infrabel.

Les autorités ferroviaires ont arrêté le trafic dans les deux sens et les services sont arrivés sur place. Quatre trains ont dû être supprimés entre Asse et Opwijk et près de 400 minutes de retard ont été enregistrées.

La police recherche l'auteur de cet abandon malveillant.