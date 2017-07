Comme le révèle le média italien Venetia Today, un groupe de six néerlandophones, âgés entre 21 et 23 ans et originaires de Gruitrode (Limbourg), a été arrêté le week-end dernier en raison d'une attitude dangereuse. A l'aube, les jeunes ont plongé depuis le Pont de la Constitution dans le Grand Canal, situé sept mètres en contrebas.





Identifiés grâce aux images de vidéosurveillance, les six individus ont été interpellés par la police et ont passé la nuit en garde à vue. Mais leur mésaventure ne s'arrête pas là puisque les autorités vénitiennes ont transmis le cas à l'ambassade belge en Italie.





Luigi Brugnaro, le maire de Venise ne compte en outre pas en rester là, et espère voir tomber une sanction " exemplaire" pour démotiver toute autre tentative de ce type.





Un des fauteurs de trouble s'est déjà excusé de son comportement. " Je tiens à m'excuser auprès de la ville et des Vénitiens, je ne pensais pas que c'était interdit" regrette-t-il. " Je ne voulais rien faire de mal" conclut celui qui est également poursuivi pour trouble à l'ordre naval et qui a reçu un ordre de quitter le territoire vénitien pour 48 heures.