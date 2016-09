Des vertèbres brisées lors d’un match de foot

Faits divers

Aïssa, 35 ans, et Bachir, 24 ans, ont écopé respectivement de 27 mois et 2 ans de prison avec sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive après avoir brisé les vertèbres d’un autre joueur lors d’un match de foot.

Nouredine, 31 ans, qui était poursuivi à leurs côtés, a été acquitté au bénéfice du doute.

Le 30 septembre 2012, une rencontre de football a viré à l’agression. Un joueur a eu des vertèbres brisées…

Les trois joueurs soupçonnés d’avoir participé à l’agression ont été radiés à vie.

Ce jour-là, l’équipe de la JS Pierreuse accueillait sur son terrain l’équipe de Limont. Ces équipes évoluaient en 3e provinciale. Cette rencontre n’avait pas d’enjeu particulier.

Laurent et Aïssa sont allés au contact. "J’ai sauté et j’ai senti un coup à l’arrière du genou", a déclaré Aïssa. Il a estimé qu’il s’agissait d’un geste volontaire.

Une version que ne partageait pas Laurent, la victime, puisqu’à ce moment du jeu, l’arbitre avait sifflé en faveur de son équipe. Ce fût le début de bagarres. "Il ne s’agissait que d’une phase de jeu", a expliqué Laurent.

Mais il n’en a pas fallu plus pour mettre le feu aux poudres. "Un joueur m’a lancé une bouteille et il a tenté de me porter un coup de poing mais je l’ai esquivé", a poursuivi Laurent.

L’arbitre a préféré arrêter le match. Mais cela n’a pas calmé les esprits. "J’ai vu plusieurs joueurs venir vers moi", a-t-il expliqué.

C’était le début d’une pluie de coups qui s’est poursuivie alors que la victime gisait au sol. Les conséquences ont été particulièrement graves pour la victime. "J’ai subi une fracture à la colonne vertébrale."

Depuis les faits, l’homme a des difficultés à se mouvoir. Le tribunal lui a accordé une somme provisionnelle de 4.796,16 € et une expertise médicale.