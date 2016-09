Des Verviétois exhortés à commettre un massacre à la tronçonneuse !

Faits divers

Voici les inquiétantes révélations du fils de l’imam radical de Dison…

Le fils mineur - il a 17 ans, raison pour laquelle ses nom et prénom ne doivent pas être communiqués - de l’imam radical de Dison a, pour rappel, été placé le 22 août en IPPJ pour une durée de trois mois à la suite de la vidéo dans laquelle on l’apercevait lancer un appel au meurtre des chrétiens.

Face aux enquêteurs, il a tout d’abord tenu à rectifier la traduction de sa prière chantée. Comme si c’était beaucoup plus acceptable sur le plan moral, il leur a expliqué qu’il appelait non pas à tuer les chrétiens, mais bien les"nusayris", aussi appelés alaouites et dont le dictateur syrien Bachar el-Assad fait partie !

Beaucoup plus inquiétant, le fils de l’imam radical de Dison leur a parlé de la teneur des échanges que ses connaissances et lui avaient eus sur Telegram ou Facebook avec des djihadistes partis de Verviers pour guerroyer aux côtés des terroristes de Daech en Syrie.

Il leur a révélé que des Verviétois, qui sont partis en Syrie, exhortent des Verviétois, qui sont restés en Belgique, non pas à venir les rejoindre, mais à passer à l’action ici, sous peine de subir de sanglantes représailles s’ils s’y refusent.

Le fils de l’imam radical de Dison a même précisé aux enquêteurs le type d’attentat - "le plan" - que ces djihadistes, qui seraient toujours en Syrie, leur demandent d’exécuter en Belgique "dans un centre commercial ou lors d’un rassemblement populaire".

Dans l’optique de maximiser le carnage et d’ainsi parvenir à terroriser toujours plus la population, il leur est recommandé d’opter pour "des tronçonneuses" en lieu et place des traditionnelles Kalachnikov ou couteaux.

Outre ce scénario qui semble tout droit sorti d’un célèbre film d’horreur, mais n’en demeure pas moins concret, il est encore question de l’assassinat d’un imam qui officie en Belgique et qui n’est pas jugé suffisamment extrémiste au goût des djihadistes verviétois.

Contacté par nos soins, l’imam concerné a requis l’anonymat pour ne pas inquiéter ses proches et s’est étonné de ne pas avoir été alerté par les autorités des menaces formulées à son encontre.

"On n’a pas interrogé mon client par rapport à des projets concrets mais par rapport à ses connaissances et les contacts qu’il entretient avec celles-ci", réagit quant à lui l’avocat du fils de l’imam radical, Me Nabil Khoulalene. "Il a d’ailleurs été placé en IPJJ pour incitation à la haine, pour propagande djihadiste et non pas pour participation à une organisation terroriste."

Sachez enfin que le fils de l’imam radical de Dison assure avoir totalement pris ses distances avec ses connaissances djihadistes et ne pas vouloir participer à leurs projets parce que c’est "contre le bon islam de tuer".

Le caméraman du fils de l’imam connaît El Khadaabia !

C’est dans l’application Telegram du smartphone du caméraman - également mineur - du fils de l’imam radical de Dison que les enquêteurs ont retrouvé l’inquiétant enregistrement audio du présumé commanditaire de l’assassinat du prêtre français. Il y est question d’un djihadiste belge qui serait prêt à passer à l’action (La DH du 27 août) : le Bruxellois Azzedine El Khadaabia dont la photo a dernièrement été envoyée aux services de police du pays.

Il faut dire que son profil a de quoi inquiéter. "En Syrie, El Khadaabia a fait partie des forces spéciales de Daech. Il a descendu un hélicoptère et plusieurs tanks à coups de missiles. Et il a un certain nombre de décapitations à son actif", selon des sources policières. "El Khadaabia voulait participer aux attentats de Paris, mais il n’a pas pu passer la frontière. Il avait alors dit qu’il était prêt à revenir en Belgique pour faire quelque chose. Il pourrait donc s’y préparer dans la clandestinité et avoir plusieurs points de chute à Bruxelles".

Le caméraman du fils de l’imam radical de Dison connaît personnellement Azzedine El Khadaabia. Et c’est lui qui a pris l’initiative de poster sa fameuse vidéo de l’appel au meurtre des chrétiens sur un site djihadiste.