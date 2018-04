De plus en plus de militaires quittent l’armée pour rejoindre la police.

Ils se disent lassés et déçus du fonctionnement interne de la Défense. Nous avons rencontré certains de ces militaires, qui ont décidé de troquer le treillis contre l’uniforme policier. “ Si je rejoins la police, c’est avant tout pour me sentir de nouveau efficace et refaire du concret. J’ai besoin de redonner une utilité à ma vie professionnelle. À l’armée, j’avais fait le tour .”.Après 18 ans de carrière au sein de la composante Terre, Alexandre* se voyait proposer un poste dans l’administration.

(...)