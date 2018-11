Ce qu’il explique, au fond, c’est que des opérateurs en ligne de paris sportifs utilisent tous les trucs pour retenir les joueurs, surtout les gros, et les pousser à continuer de mettre de l’argent, et perdre. Et que dans son cas, qui est dramatique parce qu’il demande depuis trois ans que l’opérateur bloque son compte, ce dernier n’a cessé au contraire de le tenter et le pousser à rejouer, notamment en lui offrant des bonus auxquels aucun joueur dans sa situation ne pouvait résister.

Il nous montre un mail vieux de deux ans dans lequel il demandait déjà à l’opérateur de bloquer son accès au casino live et à l’interdire de miser. L’opérateur a continué de l’allécher. Il a rejoué. Et perdu - il ose à peine l’avouer - plus de 3 millions d’euros. Trois.

(...)