Les frères Karim et Bagdad Maâche ainsi qu’Hicham Lalhou ont été interpellés le 7 juillet dernier et placés sous mandat d’arrêt, à Bruxelles, pour fraude informatique. Fratrie française d’Ixelles fichée au grand banditisme, les frères Maâche sont très connus des services de police et de la justice depuis les années 1980, déjà au temps de la bande à Haemers. Les faits reprochés sont très particuliers : ils sont suspectés d’avoir fait supprimer des preuves dans un dossier pénal. Plus exactement : des fichiers d’écoutes téléphoniques pertinentes dans le dossier du home-jacking commis en 2016 au Château de la Rocq ayant fait pour victime la famille des propriétaires de ce château situé à Seneffe.

Le procès des auteurs présumés doit se poursuivre cet automne. Bagdad Maâche, son frère Karim et Hicham Lalhou sont suspectés d’avoir fait ou voulu faire disparaître dans le dossier pénal des écoutes téléphoniques compromettantes. Les soupçons semblent peser surtout sur Hicham Lalouh puisque le juge d’instruction a remis en liberté mardi les deux frères Maâche qui restent inculpés. Restant détenu, Lalhou a comparu hier devant la chambre du conseil, ce que le porte-parole du parquet a pu nous confirmer.

Deux des avocats défendant les Maâche, Sven Mary et Romain Delcoigne, se sont refusés à tout commentaire. Quant à Hicham Lalhou, son avocat Pierre Chomé, contacté sur son lieu de villégiature, a pu nous indiquer qu’il niait les faits d’autant plus, explique le pénaliste, que les fichiers d’écoutes téléphoniques visés ne le concernent pas.

La nuit du 29 février au 1er mars 2016, des inconnus lourdement armés avaient attaqué les propriétaires de ce château sur la Senne, dérobé la Porsche des victimes, des bijoux et 44.000 euros. La police disposait visiblement d’informations sur des préparatifs en sorte que tout un arsenal de mesures particulières de recherches, des MPR, avait pu être utilisé, avec un résultat qui avait conduit très vite les enquêteurs à deux des frères Maâche, à ce Hicham Lalhou et à un quatrième, Mohammed M.

Parmi ces mesures particulières, des écoutes de GSM… visiblement compromettantes puisque ce sont celles-ci, les plus pertinentes, jointes au dossier sur supports informatiques, qu’on aurait tenté de supprimer avant la reprise du procès devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

C’est oublier aussi que le service de police dispose toujours de copies.

Hier, le parquet pouvait confirmer l’arrestation de trois suspects puis la remise en liberté de Karim et Bagdad Maâche et la comparution du troisième en chambre du conseil en vue de la confirmation, ou non, de son mandat d’arrêt, et sa prolongation pour la durée d’un mois.

Quant aux faits au château de Seneffe, Bagdad et Karim Maâche comptent demander leur acquittement.