Il y a plusieurs années, quand nous l’avions rencontré, Saïd Kasbaoui nous avait dit : "Je suis innocent. Je n’ai rien à voir dans le décès par overdose de Javier. Si la justice m’a condamné, c’est uniquement à cause d’un procès-verbal contenant des informations fausses. Oui, à cause d’un faux P.-V."

Saïd Kasbaoui, entre-temps condamné en appel à 4 ans ferme, a passé 2 ans et 2 mois derrière les barreaux successivement à Forest, Ittre et Andenne. Sa peine est purgée. Il n’a aujourd’hui plus rien à gagner. Ces deux ans et deux mois, on ne les lui rendra pas. Mais il crie à l’erreur judiciaire et demande que la justice le reconnaisse.

Pour prouver l’erreur judiciaire, Saïd Kasbaoui n’a d’autre choix que de porter plainte pour faux P.-V. contre le policier. L’enquête ne nécessitait que quelques auditions, c’est un dossier qu’on pouvait boucler en six mois. On l’a traîné… sept ans.

(...)