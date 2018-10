Deux enfants de 3 et 4 ans n'avaient pour nourriture que des gâteaux et du Coca. Leur père, alcoolique, a été condamné à trois mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Limoges.

"Dans l'appartement, il n'y avait rien, pas de frigo, les enfants dormaient sur un matelas sans couverture et il n'y avait pas de jouets", a dénoncé l'avocate des enfants sur des médias français.

"Le papa ne sait ni lire, ni écrire, ni compter. Il ne se rendait pas compte de la situation et dépensait toutes les aides sociales qu'il recevait dans l'alcool. Quelques jours après avoir reçu les aides, ils n'avaient plus rien à manger et n'avaient à disposition que du Coca", a-t-elle poursuivi.

Ce sont les services sociaux qui ont alerté le procureur de la République. Les enfants ont directement été placés dans deux familles d'accueil différentes.

Comme on peut l'imaginer, ce "régime alimentaire" a eu des conséquences sur les enfants. L'aîné a dû apprendre ce qu'étaient "la viande et les légumes" et a perdu 7 dents à cause du sucre. Le cadet, lui, ne parle pas.

Les enfants subiront sous peu d'autres examens médicaux et psychologiques pour analyser leur état.