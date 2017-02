À ce stade, ce qui s’est passé le 27 janvier 2015 dans une maison de la rue Saint-Jean, à Clabecq (Tubize), est toujours nébuleux. Ce que l’on sait, c’est qu’un des occupants des lieux, Abdelmajid Bouhamza, a été retrouvé agonisant à l’intérieur de l’habitation. Il avait été bâillonné, ligoté de manière énergique, et ses mains étaient entravées avec du ruban adhésif. Il avait surtout reçu une balle dans la tête… Malgré l’intervention des secours, le jeune livreur âgé de 26 ans était décédé le jour-même, durant son transfert à l’hôpital.

Et dans un premier temps, les policiers ne disposaient pas de beaucoup d’éléments pour remonter la piste des auteurs. Des voisins avaient vu plusieurs personnes portant des vêtements à capuche quitter précipitamment les lieux, mais les descriptions étaient plutôt vagues… La police, pour tenter de recueillir de nouveaux témoignages et faire avancer l’enquête, a alors tourné une vidéo de reconstitution sur place, et l’a diffusée à la télévision.

Finalement, la découverte d’un véhicule ainsi qu’une trace ADN relevée sur une bande adhésive a permis aux policiers de remonter jusqu’à Pape F., de Morlanwez, et Jonathan T., de La Louvière. Il semble qu’ils soient venus à Clabecq dans le but de voler des stupéfiants. Mais trois autres jeunes gens (Paulin B, Nathanaël B et Mohamed C.), originaires de la région de Mons, sont également soupçonnés de s’être rendus sur place. Des GSM ont été coupés juste avant l’heure des faits, et ont été réactivés ensuite. Les versions des uns et des autres divergent cependant très fort, et des aveux ont été rétractés en cours d’enquête.

Pas facile d’y voir clair lorsque certains incriminent d’autres, qui nient et accusent à leur tour. On verra si les deux jours de procès prévu - avec une prolongation possible mercredi - permettront de faire la lumière sur le rôle des différents protagonistes… Ces divergences ont en tout cas fait monter la tension entre les cinq prévenus à la fin de l’enquête, et des mesures de sécurité particulières sont prévues pour éviter qu’ils en viennent aux mains lors de leur comparution.

Les autorités judiciaires nivelloises ont d’ailleurs décidé que le procès ne se tiendrait pas dans la salle exiguë utilisée habituellement pour les affaires correctionnelles : les parties se retrouveront ce matin dans la salle de la cour d’assises.