Dimitra prend part à des tests pharmaceutiques depuis 5 ans. Cela lui a rapporté des milliers d’euros.

Ce mercredi 5 décembre est la journée internationale des volontaires. Parmi ces volontaires, des personnes prenant part à des tests cliniques pour des sociétés pharmaceutiques.

Dimitra Ballant, employée à temps plein, a commencé à prendre part à des essais cliniques chez Pfizer il y a 5 ans. À l’époque, elle venait de divorcer et devait subvenir à ses besoins et ceux de sa fille. "Au début, on ne va pas se mentir, j’étais motivée par l’argent", confie-t-elle. "Comme certaines personnes, j’avais du mal à boucler mes fins de mois. Je participais à quelques sondages d’opinions et tests pour lesquels on recevait un petit défraiement. Dans le métro, un jour, j’ai vu une annonce de Pfizer. Ils cherchaient des volontaires qui seraient dédommagés financièrement. Je me suis inscrite."

(...)