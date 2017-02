Faits divers C’est le second vol à main armée que la septuagénaire subi en moins de quatre ans.

Après presque 58 ans à la tête de son commerce de proximité Poids d’Or de la rue de Givet à Neffe (Dinant), Yvette Vincent a décidé de prendre une retraite "légèrement anticipée."

Victime d’un braquage le 25 janvier dernier, le second en un peu moins de quatre ans, elle a décidé de stopper définitivement sa carrière. "Je comptais tout doucement arrêter, d’ailleurs je commençais à liquider mon stock. Mais cela m’a poussée à arrêter plus tôt", commente t-elle.

Deux individus peu courageux, âgés de 19 et 20 ans, n’ont pas hésité à la menacer avec une arme pour repartir avec un maigre butin de quelques centaines d’euros à peine. "L’un d’eux était déjà passé la veille, en fin de journée. Sans doute pour venir en repérage. Le lendemain, il est à nouveau venu vers 19 h lorsque j’allais fermer. Il était accompagné et aucun des deux n’était encagoulé. Ils avaient juste une capuche. Ils ont chipoté un peu dans le magasin puis ils sont venus près du comptoir. L’un d’eux y a déposé des bonbons puis s’est presque couché dessus et m’a arraché la chaîne que j’avais autour du cou. Entre-temps, son complice a fait le tour du présentoir et m’a menacée avec son pistolet. Il criait ‘la caisse, la caisse’. J’ai eu le temps de voir qu’il n’y avait pas de chargeur dans son arme. Je lui ai dit de se calmer, que j’allais lui donner la caisse et qu’il n’y avait pas besoin de la casser. Je n’ai pas eu peur. Je les connaissais de vue. Ils ont été interpellés", poursuit la gérante avec son calme qui la caractérise.

Le lendemain, Yvette Vincent a d’ailleurs ouvert son Poids d’Or comme ci de rien n’était. "Mais une fois le soir venu, j’ai commencé à avoir la trouille."

Ce n’est que le lendemain que la septuagénaire a fait appel au médecin. "Je n’avais plus que 8,5 de tension et mon cœur battait à 160 pulsations minute. Je suis allée aux urgences. Depuis quinze jours, j’ai des difficultés à trouver le sommeil. Mais ça commence à aller mieux."

Le lundi 14 mai 2012 , un jeune homme âgé de 20 ans avait déjà fait irruption dans son commerce, pistolet à la main. C’était la première fois en autant d’années de travail que la sexagénaire était victime d’un braquage. Alors âgée de 69 ans, Yvette n’avait pas hésité à lui tordre deux fois le bras, ce qui avait fait fuir le jeune braqueur. "Je suis sûre qu’il a fait dans son froc", nous déclarait-elle à l’époque.