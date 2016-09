Disparition inquiétante à Saint-Gilles: avez-vous vu Daniel?

Faits divers

À la requête du Parquet de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis suivant:

Le mercredi 31 août 2016, peu avant 15h00, Daniel DUHANNOIJ, un homme âgé de 56 ans, a quitté à pieds le home « Les Tilleuls », situé rue Antoine Bréart à SAINT-GILLES et prend la direction de la Chaussée de Waterloo. Depuis, il ne s'est plus manifesté.

Monsieur DUHANNOIJ mesure 1m80 et est très mince. Il a les cheveux courts et gris et porte une fine moustache. Ses avant-bras sont tatoués.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de training bleu et un polo bleu.

Daniel DUHANNOIJ est confus et peut paraître désorienté.

Si vous avez vu cet homme ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu

Cet avis est disponible sur www.police.be.