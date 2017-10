Une flaque d’hémoglobine s’étend devant le café Miramar sur la place Rucloux à Charleroi. Etienne, l’un des clients, s’éteint peu à peu, la carotide tranchée net. Cette scène horrible s’est déroulée samedi matin, en présence de plusieurs témoins.

La victime et son copain Fabian G. avaient consommé des boissons alcoolisées et, l’ivresse aidant, une discorde qui les avait déjà opposé le matin même est revenue à la surface. Cette fois, le ton est monté et les deux copains se sont empoignés sur la place, faisant valser les chaises de la terrasse.

Dans des circonstances qui restent à établir, Fabian s’est retrouvé avec un tesson de verre en main et l’a planté directement dans la gorge d’Etienne, lui sectionnant la carotide. Des flots de sang ont jailli et la victime s’est vidée de toute vie en quelques secondes.

À l’arrivée des secours, il était déjà trop tard. La police locale de Charleroi, elle aussi, est arrivée rapidement sur les lieux et a intercepté l’auteur, sans coup férir.

Déboussolé et visiblement noyé dans les nimbes éthyliques, Fabian n’a pu être entendu qu’en fin de journée par les enquêteurs.

Le parquet de Charleroi a d’ores et déjà mis l’affaire à l’instruction du chef de meurtre et il y a lieu de croire qu’un mandat d’arrêt sera décerné à Fabian G. dès qu’il sera en état de comparaître devant le juge.

Une autopsie a quant à elle été pratiquée sur le corps de la victime, samedi en début de soirée. Elle n’a pu que confirmer le caractère horrible du crime.

Des analyses toxicologiques sont également en cours et devraient permettre d’évaluer le degré d’imprégnation de la victime et de son meurtrier.