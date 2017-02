Le magistrat fédéral Bernard Michel a requis des peines de quatre ans de prison avec sursis et un suivi thérapeutique contre Maria G. et deux de ses filles, qui ont tenté, en janvier 2016, de quitter la Belgique pour la Syrie. Chacune des filles allait emmener leur enfant. Elles comptaient rejoindre le reste de la famille, composée du père, Mohammed Chouhourou, le fils Rachid et la fille Fatima (lire ci-contre). Mais l’équipée familiale a été stoppée et Maria G. a été interpellée et incarcérée, alors qu’elle devait comparaître quelques jours plus tard devant la cour d’appel pour… un premier départ en Syrie !

"Elles allaient renforcer le confort des combattants sur place, aide à la logistique et à l’organisation sociale de l’État islamique. Leur arrivée était attendue, provoquée, souhaitée", précise Bernard Michel. Pour lui, Maria G., la mère de sept enfants, est la "responsable de cette influence négative qui a emporté ses filles dans ce projet […] On l’a mise en garde mais, en conscience, elle a œuvré pour que ses filles la suivent dans sa chute." Contre l’une des deux filles, M. Michel a fustigé un "discours téléphoné, construit pour faire apparaître une façade de sa personnalité, jusqu’à son apparence".

Lors du procès , les prévenues se sont souvent plaintes, se sentant stigmatisées dans leur pratique de l’islam.

La mère, principalement, a montré une certaine lassitude. Son avocat, Me Yannick de Vlaemynck, a reconnu la "responsabilité morale" de sa cliente mais nié qu’elle puisse être une dirigeante de groupe terroriste, vu que ses filles étaient majeures. Il a aussi estimé que la cour d’appel, quand elle a condamné, début 2016, Maria G. à la peine maximale de 5 ans de prison, a tenu compte de sa tentative avortée de départ en Syrie.

Le procès reprend et s’achève vendredi matin.





Depuis la Syrie, Fatima détournait ses indemnités de chômage !

Z. H., petite jeune femme de 26 ans qui étudie la puériculture, se retrouve poursuivie pour terrorisme. Hier, le magistrat fédéral Bernard Michel a requis contre elle une peine d’un an de prison avec sursis. Son tort ? Avoir porté 4.000€ à un homme inconnu.

Z. H., amie proche de Fatima Chouhourou, qui vit en Syrie depuis de longs mois, est contactée par cette dernière via les réseaux sociaux. Elle lui apprend que, même si elle se trouve en Syrie, mariée à un djihadiste, elle touche encore ses indemnités chômage en Belgique. Il a fallu en effet un certain avant qu’elle ne soit radiée. Chaque mois, depuis la Syrie, Fatima Chouhourou se connectait par internet et, certainement via un lecteur de carte bancaire, effectuait chaque mois un virement depuis son compte vers celui de son amie Z. H.

Cette dernière a finalement dû donner la somme totale, en liquide, à un homme mystérieux. En tout, 4090 euros. La remise a été effectuée seulement quelques jours après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. "Vous saviez que Fatima était dans un groupement à l’origine de l’assassinat de 132 personnes. Vous ne vous êtes pas dit que vous avez fait n’importe quoi ?", interroge la juge Cécile Noirhomme.

"Je n’ai pas réfléchi. Je l’ai fait pour Fatima, pas pour le groupe. Je regrette vraiment", dit celle que Fatima Chouhourou a poussée à la rejoindre. "J’ai hésité et après les attentats de Bruxelles je me suis décidée à rester. C’est ma ville, ce qui s’est passé m’a choquée", insiste la jeune fille, défendue par Me Virginie Taelman.