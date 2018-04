Il y a un mois, Dominique Alderweireld alias Dodo la Saumure avait absolument tenu à être présent à Dinant où il comparaissait devant le tribunal civil, en appel d’une décision de la justice de paix de Philippeville. Une dame à qui il louait un de ses établissements, à Daussois (Cerfontaine), a fait l’objet d’une expulsion le 22 février 2017.

L’affaire avait été portée devant cette juridiction par Dodo la Saumure car la locataire ne payait plus ses loyers depuis un an et demi. La justice de paix a finalement indiqué que le bail qu’ils avaient signé était nul.

Car l’activité qui était menée dans cet établissement était considérée comme contraire à l’ordre public. La nullité de ce bail impliquait deux choses : l’expulsion de la locataire comme souhaité par Dodo la Saumure qui était par ailleurs certain de ne jamais récupérer les loyers impayés.

Devant le tribunal civil de Dinant, la locataire contestait cette expulsion et réclamait en plus 10.000 € de dommages.

Selon son avocat, elle a été roulée dans la farine par Dodo la Saumure. À l’époque des faits, au moment de la signature du bail en juillet 2013, Dominique Alderweireld était à la tête d’une société qui était poursuivie pour diverses infractions. "En novembre 2013, la cour d’appel de Mons a prononcé un arrêt selon lequel l’activité qui était exercée dans cet établissement de Daussois était contraire à l’ordre public. Ma cliente s’est retrouvée avec des avis placardés sur les fenêtres de l’établissement, ce qui l’a empêchée de travailler. Lorsqu’il a signé le bail, il savait que l’établissement allait devoir cesser ses activités."

Sauf que l’avocat de Dodo la Saumure a envoyé un huissier à trois reprises, qui a constaté que la locataire exerçait son activité. Ce mardi matin, le tribunal civil de Dinant a rendu son verdict. Il a confirmé le jugement prononcé par la justice de paix de Philippeville en toutes ses dispositions. Même s’il ne récupérera pas ses loyers impayés (NdlR : estimés à 20.000 €), Dodo la Saumure a obtenu ce qu’il voulait.