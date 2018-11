Nous vous l’avions annoncé : un quatrième individu était toujours recherché dans le cadre du dossier à charge de Stéphane Pauwels.

Pour rappel, ce dernier a été entendu et inculpé dans le cadre d’un home-invasion commis à Lasne. L’animateur de télévision a reconnu avoir envoyé un SMS avec l’adresse où il y avait lieu de commettre le fait mais il dit que c’est son ex qui lui avait demandé de le faire étant donné qu’elle conduisait. Une ex elle aussi inculpée et qui avait entretenu une relation amoureuse avec le propriétaire de la maison ciblée par ce home-invasion.

Ce home-invasion rentre dans le cadre d’un dossier plus vaste comportant divers vols avec violence, dossier dénommé également Hakimi, au nom d’un boxeur qui était apparemment le meneur.

(...)