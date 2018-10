Deux corps sans vie ont été découverts lundi matin dans une maison d'étudiants du centre de Courtrai, indique la section locale du parquet de Flandre occidentale, précisant qu'il s'agit d'un homme et d'une femme.

Un suspect a été arrêté lundi soir, a appris l'agence Belga à bonne source. Le parquet ne souhaite pas confirmer cette information ni communiquer davantage de détails si ce n'est que les deux victimes avaient dix-huit ans. L'une a été découverte au rez-de-chaussée du bâtiment et l'autre au troisième étage. L'homme est probablement d'origine afghane et on ignore encore s'il était effectivement étudiant.

Les deux personnes auraient été tuées à l'aide d'un couteau. Des traces de sang ont été trouvées à l'entrée de la maison d'étudiants.