La cour d’assises s’est réunie pour l’audience préliminaire dans le dossier à charge de Philippe Roufflaer, soupçonné de l’assassinat de ses deux fillettes Loana, 8 ans et Naora, 11 ans, à Soumagne.

Le 30 décembre 2016, les corps sans vie des fillettes gisaient sur leur lit respectif. L’une d’entre elles a été égorgée et l’autre étranglée. Philippe Roufflaer nie les faits.

Les parties se sont retrouvées pour l’audience préliminaire. L’accusé a remis à la cour une longue liste de témoins à entendre, à la dernière minute. "Il aurait sorti une nouvelle version avec des hommes masqués qui seraient les auteurs des faits", indique Me Zevenne qui défend la maman des victimes. "Cela fait partie du personnage. Il a une volonté de manipuler, de ne pas assumer ses actes et trouver un responsable autre que lui."

Ce ne serait pas le premier revirement. "Ce n’est que la 3e ou 4e version utilitaire qu’il donne. Nous ne sommes pas dupes. Ma cliente a déjà suffisamment souffert. Il va essayer de remettre la faute sur elle. Il va encore essayer de la faire souffrir encore plus."

L’homme serait prêt à tout. "Tout dans sa personnalité a pour objet de détruire celui qui ne veut plus de lui. Il continue à manipuler, dans le seul but de faire du mal. Il ne peut pas lui faire plus de mal. Je ne sais pas qui va pouvoir croire à cette version complètement rocambolesque."

Dans une lettre envoyée à son père avant les faits, Philippe Roufflaer a eu des déclarations interpellantes. "Il a reconnu lui-même qu’il n’était bon que dans le mal. Il avait déjà annoncé qu’il allait s’en prendre à ses filles. Il n’avouera jamais. Il pense que ce serait un petit soulagement pour ma cliente, cela lui ferait trop de mal et il veut qu’elle continue de souffrir. Les débats vont démontrer qu’il est le seul coupable de ce qui est arrivé."