C’était, comme l’avait dit le médecin légiste lors des débats au tribunal, un tragique concours de circonstances. Si les secours étaient arrivés dans l’heure, on aurait pu sauver ce sans-abri roumain. Cet homme de 55 ans avait été violemment frappé à coup de barre de fer par un compagnon d’infortune qui, comme lui et un autre compatriote, avait trouvé refuge sous ce pont non loin du parc de Laeken et du Palais royal.

On était en août 2015. Sandel Culache avait frappé celui qui se considérait comme le chef du trio, irrité qu’il insiste pour qu’il parte acheter de la Vodka.

Lorsqu’il avait retrouvé son calme, Sandel Culache s’était enfui. C’était le troisième larron qui avait décidé de prévenir les secours. Problème : la batterie de son GSM était plate.

Quand il avait trouvé un téléphone, il avait compris qu’il ne pourrait appeler le 112 car il ne parlait ni Français, ni Néerlandais. Il avait appelé un travailleur de rue qu’il connaissait et qui parlait Roumain.

Mais il était chez lui, à Gand. Le travailleur social était tombé sur la centrale 112 de Gand, qui l’avait aiguillé vers Bruxelles où il était tombé sur un opérateur francophone. Ils avaient eu du mal à se comprendre.

Une ambulance avait été envoyée sur place mais, vu le manque de détails sur la localisation, elle n’avait pas trouvé la victime. Quand un médecin avait pu voir la victime, il était trop tard, même si les blessures n’étaient pas mortelles en soi.

En droit, cela ne changeait rien. Le tribunal a dit que Sandel Culache avait l’intention de tuer son adversaire. Constatant que les coups avaient été portés à partir de l’arrière, il n’a pas retenu la légitime défense. Le juge a condamné Sandel Culache à 12 ans de prison.