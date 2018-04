Selon L'Echo , l'ancien comptable de l'école, en poste depuis 1973, a comparu devant le tribunal correctionnel de Bruxelles ce jeudi.

L'homme de 68 ans est renvoyé devant la justice pour "faux et usage de faux", "abus de confiance" et "blanchiment". Son épouse, plusieurs de ses enfants et plusieurs hommes de paille présumés comparaissent également.

Pendant six ans, les virements de lois sociales opérés par l'école uccloise étaient, pour moitié, transférés vers un compte privé.

Jacques D. a reconnu les faits. Le dossier sera jugé au mois de novembre.