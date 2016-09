Elle dénonce son mari qui s'avère cacher beaucoup de... drogue dans leur chambre à coucher !

Faits divers

A Bruxelles, une dame s'est présentée à la police pour y dénoncer son mari détenteur de stupéfiants. La police a ensuite fait une importante découverte au domicilie du couple !

Un certain D.M, âgé de 40 ans, a été privé de liberté et entendu par la brigade de Recherche locale et ensuite mise à disposition du Parquet lundi dernier.

Un peu plus tôt, une femme s'est présentée au commissariat rue du Collège 1 pour y dénoncer son mari pour détention de stupéfiants. Elle a remarqué au dessus des armoires de leur chambre à coucher que son mari dissimulait quelque chose. Lors de son absence, elle a regardé à l'intérieur des valises et a constaté qu'il s'agissait de stupéfiants. Suite à cette découverte, elle est venue vers les services de police.

Suivant l'avis d'un magistrat demandant une visite domiciliaire sur consentement, la police a découvert au domicile du suspect une impressionnante marchandise de drogues : 3,76 kg de résine de cannabis; 26,975 kg de marijuana; 2,18 g de cocaïne; 750 euros et 3 GSM.