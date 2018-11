Après un accident avec un véhicule de police circulant comme véhicule prioritaire, une automobiliste de 27 ans sera indemnisée par l’assureur - Ethias - du service de police, bien qu’elle conduisait sous l’influence de l’alcool, avec 1,03 gramme d’alcool dans le sang.

C’est pourtant le conducteur du véhicule de police que le tribunal de Liège vient de rendre entièrement responsable de l’accident, et Ethias qu’il condamne à payer la facture. L’accident n’avait heureusement occasionné que des dégâts de carrosserie

Le tribunal de police fait fi du taux d’alcoolémie. Seul compte que le véhicule de police, qui circulait en code, a franchi le feu rouge sans marquer l’arrêt.

L’avocat Yves de Gratie, qui défendait l’automobiliste, a pu annoncer la semaine passée à sa cliente qu’elle a gagné son procès contre la police de Liège et qu’Ethias lui versera 5 691 euros.

" Je ne les ai pas vus, ni entendus arriver" , expliquait la jeune Bruxelloise. Or il était 5 heures du matin - pas grand monde à cette heure-là - et les policiers en intervention circulaient avec feux bleus et sirène bitonale.

Rien entendu ? Elle était, selon elle, plongée dans son GPS, trop occupée à chercher sa route pour rentrer à Bruxelles après une soirée d’anniversaire visiblement bien arrosée.

L’accident date du 8 mars 2017. Il s’était produit à hauteur du pont Albert Ier et du boulevard Frère-Orban. N’oubliant pas leurs bons réflexes, les policiers avaient sorti l’alcootest : 0,45 mg par litre d’air alvéolaire expiré. La Bruxelloise avait payé 550 euros.

Alcool au volant ou pas, Me Yves de Gratie n’a pas hésité à citer la police de la ville de Liège et son assureur devant le tribunal de police. Il ressortait du dossier et des conclusions de l’expert que le véhicule de police a ralenti au moment de s’engager dans le carrefour en franchissant le feu rouge.

Ralenti, certes. Mais pas marqué l’arrêt exigé par l’article 37.4 du code de la route relatif aux véhicules prioritaires. L’avocat d’Ethias ne s’est même pas déplacé au procès. Par courrier, il a reconnu la pleine et entière responsabilité du policier qui conduisait.

Et l’assureur de la police est condamné à indemniser l’automobiliste qui avait pourtant 1,03 gramme d’alcool dans le sang.