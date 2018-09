Anissa (prénom d’emprunt), 25 ans, a comparu devant le tribunal correctionnel de Liège car elle est soupçonnée d’avoir maltraité ses trois enfants dont la plus jeune était alors âgée de trois mois !

Selon le ministère public, la dame aurait frappé, brûlé, mais aussi mordu ses trois enfants entre le 12 novembre 2015 et le 16 septembre 2016. Au départ, c’est cette dame qui a déposé une plainte contre son mari car elle déclarait être battue. Les enfants, deux fillettes de trois mois et quatre ans et un garçon de deux ans, portaient des traces de coups et les soupçons pesaient sur l’homme.

En septembre 2016, alors que Anissa se trouvait dans un foyer pour femmes battues à Mons, une personne a été alertée par son comportement. En effet, cette personne a fait remarquer à Anissa qu’elle devait changer son bébé. Lorsque la mère est revenue avec la petite fille, cette dernière portait une trace de morsure à la joue ! Les services sociaux ont été alertés.

Depuis, le père a été acquitté des soupçons qui pesaient sur lui. Anissa nie les faits. "Ce sont les enfants qui se disputent entre eux", a indiqué la prévenue. "Je ne suis restée qu’un seul jour dans ce centre. Je suis restée enfermée toute la journée. C’est vrai que j’étais énervée. J’ai peut-être crié parce que j’étais stressée, mais je ne les ai pas frappés ni mordus."

Une expertise de la morsure sur la joue de la petite fille a été réalisée et il apparaît qu’il s’agit bien d’une morsure infligée par la mâchoire d’un adulte et pas d’un enfant. D’autres traces de blessures, anciennes et récentes, ont été découvertes sur les enfants. Les petits avaient des traces de morsures, de griffures, de brûlures et de coups.

Les deux enfants les plus grands ont déclaré que leur mère les mordait pour les calmer. Le parquet a requis un an de prison et une amende de 600 euros à l’encontre de la suspecte. L’avocate de la prévenue a demandé à ce que sa cliente puisse bénéficier d’une suspension du prononcé.