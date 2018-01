Un drame s’est joué en août dernier pour Caroline, une jeune femme de 37 ans, à la gare de Chambéry en France. La Grenobloise a chuté sur la voie et a eu ses deux bras sectionnés juste au-dessus des coudes par un train en passage. Elle avait retrouvé ses deux membres au milieu des rails.

Les médecins qui ont pris en charge la jeune femme, le jour même de son accident, lui ont réimplanté les deux bras. Une intervention médicale inédite en France. Caroline avait toutefois été prévenue qu’elle garderait des séquelles à vie du drame. "L’accident était un film d’horreur", explique la jeune femme à nos confrères du quotidien français Le Parisien.

Caroline raconte d’ailleurs qu’elle revient de loin puisque seulement cinq mois après le drame, elle peut de nouveau jouer au piano grâce à un de ces index. Un véritable plaisir pour Caroline qui peut s’adonner quelque peu à sa passion en jouant des mélodies simples de comptine grâce à l’usage de son doigt. "J’arrive à utiliser le bout de mon index au niveau de la main gauche pour appuyer sur les touches de mon instrument. C’est simplement un début, mais je suis déjà contente de pouvoir rejouer une petite mélodie. Ça confirme que j’ai bien mes mains et mes bras accrochés à mon corps", développe la Grenobloise dans Le Parisien.

Caroline, qui a eu aussi le pied gauche sectionné et amputé, réalise chaque jour des séances de deux heures de kinésithérapie et une demi-heure d’ergothérapie. Celle qui arrive à être debout sans béquille suit ses sessions afin de réapprendre à fonctionner normalement au niveau des bras : "Je progresse et j’en suis heureuse. J’arrive maintenant à écarter et à lever les bras un peu plus haut que nonante degrés."

La rééducation sera, par contre, plus lente concernant ses mains et les doigts qu’elle n’arrive pas encore à bouger. La jeune femme garde pourtant espoir et ne compte pas abandonner. "Le chirurgien m’a dit qu’il y avait de l’espoir que je retrouve l’usage de mes doigts et donc de mes mains. Je suis donc contente. Il faut que je fasse beaucoup d’efforts pour évoluer, mais j’y crois plus que jamais. Les chirurgiens ont sauvé mes bras pour que je m’en serve", conclut la jeune femme âgée de 37 ans.

Caroline a entamé sa rééducation, qui est toujours en cours, dans un établissement spécialisé de sa région d’origine après un mois et demi d’hospitalisation.