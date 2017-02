"Je sais, j’ai fait un geste que je n’aurais pas dû faire. Je le savais pourtant. Je savais qu’il ne fallait rien faire et le mettre en position latérale de sécurité après". D’emblée, Sarah, 26 ans, reconnaît qu’elle n’a pas adopté le bon comportement face à la crise d’épilepsie de son ami, Julien (prénom d’emprunt - voir témoignage ci-bas). "J’aimerais que mon histoire serve de prévention. Je pensais vraiment qu’il pouvait avaler sa langue. C’est une idée reçue très répandue. Et fausse. Je le sais désormais. Je m’en suis beaucoup voulu. Je me repassais la scène en boucle. Je ne peux pas changer le passé: ce qui est fait est fait. Le moral était en dent de scie après. L’humour et les mots de mes amis et collègues m’ont aidée à aller mieux."

Elle explique son histoire: "On était huit dans un van de location au Montenegro. Julien a commencé à faire une crise d’épilepsie. Les autres paniquaient. J’ai pris les choses en main. J’ai voulu faire une torsade avec la manche de ma veste pour lui mettre en bouche, dans le but qu’il n’avale pas sa langue. Dans le feu de l’action, j’ai mal positionner mes doigts. Mon majeur est resté coincé entre ses dents. J’ai tiré pour l’en sortir."

Résultat? Un doigt sectionné. "Je ne m’en suis pas rendu compte tout de suite", explique-t-elle. "J’ai senti mon coeur battre au bout de mon index après l’avoir retiré. J’ai vu le sang couler. J’ai crié: "Oh! Il m’a bouffé le doigt" . Et puis on a appelé une ambulance."

(...)