Cinq prévenus dans le dossier des émeutes de novembre dernier dans le centre de Bruxelles ont été condamnés à des peines de travail de 220 heures, vendredi matin, par le tribunal correctionnel de Bruxelles.

Le rappeur Benlabel, soupçonné d'avoir incité à la rébellion, a lui été acquitté, ainsi que trois autres hommes. Le tribunal a condamné cinq des huit prévenus à des peines de travail de 220 heures. Il a estimé que ceux-ci étaient les auteurs de différentes dégradations commises lors des émeutes dans le centre-ville de Bruxelles le 11 novembre dernier. L'un avait pillé un night shop, un autre mis le feu à une camionnette, un troisième avait détruit la vitrine d'un magasin et les deux derniers avaient détruit du mobilier urbain et lancé des projectiles sur la police.

Le tribunal a par ailleurs acquitté trois autres prévenus, dont le rappeur Benlabel qui était poursuivi pour avoir appelé à l'émeute via Facebook, invitant à "tout cramer à Lemonnier".

Huit personnes, dont des mineurs d'âge, étaient prévenues devant le tribunal pour avoir été impliquées dans les émeutes qui ont eu lieu le 11 novembre dernier dans le centre de Bruxelles, près de la Bourse.

Des bagarres de rue avaient éclaté alors que plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées là pour fêter la qualification de l'équipe de football du Maroc pour la coupe du monde.

Des vitrines de magasins avaient été détruites, des voitures vandalisées et du mobilier urbain abîmé. Plusieurs policiers qui étaient intervenus avaient aussi été la cible de projectiles.





Un jeune impliqué dans les émeutes du 25 novembre condamné à un an de prison

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé, vendredi, une peine d'un an de prison avec sursis et une peine de travail de 300 heures à l'encontre de deux hommes prévenus dans le cadre d'émeutes survenues à Ixelles le 25 novembre dernier. Le premier avait jeté un panneau de signalisation sur un commissaire de police et jeté plusieurs projectiles sur un véhicule de police. Le second avait, entre autres, brisé les portes d'entrée d'un magasin de l'avenue Louise et également endommagé un véhicule de police.