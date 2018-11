Depuis ce lundi, Coyote Systems Benelux diffuse des messages de sécurité ciblés à ses utilisateurs. Ils ont pour objectif de mieux informer et sensibiliser les conducteurs sur tous les écrans des boîtiers et sur l’application iCoyote. Ces messages portent sur deux causes majeures d’accidents.

Primo : la consommation d’alcool, avec cet avertissement qui apparaîtra sur l’écran des boîtiers : "Ne gâchez pas vos fêtes de fin d’année à cause d’un verre de trop, l’alcool au volant est dangereux."

(...)