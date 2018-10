Une femme en détention préventive dans le cadre d'un important dossier de drogue a été libérée dans l'attente de son procès.

L'audience a dû être reportée à cause d'un manque de personnel au sein du corps de sécurité, a indiqué jeudi la justice bruxelloise, confirmant une information de la VRT. Dix personnes sont poursuivies dans ce dossier. Il est notamment question d'importation d'héroïne depuis l'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud, et de trafic vers l'Espagne, l'Italie et la Grèce.

Des membres présumés de ce réseau avaient déjà été interpellés en France et en Grèce.

En Belgique, certains suspects sont en détention depuis plus d'un an. Mercredi, en raison d'un manque de personnel, des prévenus n'ont pas pu être amenés au tribunal correctionnel de Bruxelles et l'affaire a été reportée au 7 novembre.

L'avocat d'une suspecte, qui souffre de problèmes de santé, a dès lors introduit une demande de libération conditionnelle. Une requête qui a été acceptée par le tribunal.