Durant la nuit de samedi à dimanche, un grave accident impliquant deux véhicules avait eu lieu à Ellignies-Sainte-Anne dans l’entité de Beloeil. La victime, Nikitiana Mavfrovoros, était âgée de 23 ans et attendait un enfant pour le mois prochain. Le bébé qu’elle portait était lui aussi décédé suite au choc.

Son compagnon, Andrew Demarlier, lutte toujours pour sa survie à l’heure d’écrire ces lignes. "L’état du compagnon est toujours critique à l’heure actuelle. Il se situe toujours aux soins intensifs. L’autre conducteur est, quant à lui, sorti de l’hôpital dès le lendemain", a indiqué Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du Roi de l’arrondissement Mons-Tournai.

Au niveau des circonstances de l’accident, l’expert qui était descendu sur les lieux ainsi que la présence d’un témoin qui avait été dépassé par les deux véhicules ont pe rmis d’établir les faits.

"La dame avait des contractions. Le couple se dirigeait alors vers l’hôpital d’Ath. Au volant d’une Volkswagen bleue, le compagnon a doublé un Opel Corsa qui l’a ensuite redoublé. Les deux véhicules n’ont pas arrêté de prendre de la vitesse et ont continué à se dépasser jusqu’à un virage où le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a réalisé un tête-à-queue. L’Opel qui suivait a alors heurté de plein fouet, côté passager, la Volkswagen bleue ", nous avait indiqué Frédéric Bariseau.

Le conducteur de l’Opel Corsa ne devrait toutefois pas s’en sortir comme ça. Contrôlé positif à l’alcool suite à un test effectué après l’accident, l’homme qui était déjà en instance de retrait de permis à ce moment-là a vu son permis lui être retiré sur le champ après ce contrôle. Il pourrait ensuite être inculpé pour homicide volontaire ou involontaire. " L’expertise et l’enquête vont prendre un certain temps. Il va falloir déterminer les causes et les responsabilités de chacun. La vitesse lors du choc devra elle aussi être déterminée. Toujours est-il que normalement, tout conducteur doit pouvoir freiner pour éviter un obstacle. "