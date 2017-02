Boulevard W. Churchill, à la prison de Mons, Mustapha Riffi occupe la cellule 13221. Sa fiche d’écrou mentionne le 27 juin 2027 comme date de libération définitive. "Cette peine me paraît interminable. Je me demande tous les jours comment je continue avec cette vie." Mais voilà qu’un événement s’est produit dans la vie de celui qui agressait les vieilles dames à 10 et 12 ans et carjackait les automobilistes à 15 : à Mons, la directrice lui a fait une promesse !

Comment vit-on à 37 ans quand on connaît l’enfermement depuis la prime adolescence et que, majeur depuis 20 ans, on en a passé 19 en prison ? "Je me suis forgé une carapace. La voie que j’ai suivie n’est pas celle qu’il fallait mais qui était là pour me guider quand c’était la misère à la maison et que je mendiais chez la voisine pour recevoir une tartine de Nutella?, Mon premier coffre-fort, à l’Internat Don Bosco, j’avais 7 ans. J’ai monté dans la délinquance. En prison, on m’a mis avec les pires crapules. C’est comme ça que j’allais devenir ingénieur. J’ai vu ma mère pleurer le jour où la juge de la jeunesse l’a obligée à choisir entre ses fils. Un enfant n’oublie pas cela. Ce n’est pas un hasard si ceux qu’elle a gardés ont tous réussi."

Et Mustapha qui lui fut arraché est toujours derrière les barreaux. "Je n’ai pas d’activité. Je m’abrutis devant la télé. Un préau le matin, un préau le soir. Pas de vie sociale. Le néant absolu. Quand aux terroristes, je me dis que ce sont surtout des gens qui n’ont plus rien dans leur vie, qui n’ont plus foi en rien. En prison, j’en ai morflé, tu sais."

