Le dossier, particulièrement lourd, de ces 5 enfants torturés et dénutris par leurs parents, ne verrait donc que la maman passer devant la justice

L'affaire avait fait grand bruit, de par son caractère particulièrement infâme. Un couple de parents de 5 enfants était renvoyé, pour torture, devant le tribunal de Charleroi en septembre dernier: ils étaient accusés d'avoir contraint leurs enfants à boire le contenu de biberons remplis d’alcool ou d’urine, d'avoir sous-nourri leurs enfants (forcés de consommer des couennes de jambon et croûtes de fromage), et même, de les avoir contraints à manger leurs excréments. Le jugement n'aura pas lieu, du moins pour le papa incriminé, 29 ans : Christopher L. se serait pendu en prison, dans sa cellule à Leuze-en-Hainaut, relatent nos confrères de Sudpresse.

Christopher était en détention préventive depuis septembre 2017. Avec Gwendoline, 31 ans, ils ont eu cinq enfants : Tricia, Trecy, Thibault, Donovan et Lola. Ils sont aujourd’hui placés, en sécurité, dans des familles d’accueil.

En septembre dernier, les parents ont comparu devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour traitements inhumains et dégradants, coups et blessures et privation d’aliments. Les parties civiles avaient évoqué l’hypothèse de la torture. La 6e chambre correctionnelle de Charleroi avait finalement suivi cette demande, estimant qu’il s’agissait bien de torture et que le dossier n’était pas de la compétence du tribunal correctionnel. La cour d’appel devait donc trancher, pa splus tard que ce jeudi, où l'audience était prévue.

La mère de famille, Gwendoline, reste incriminée.