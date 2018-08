En Flandre, un chien a perdu la vie dans le coffre d'une voiture. Il est resté enfermé durant une heure sous un soleil très fort.





Cet abandon s'est passé à Ninove. Il a été remarqué par un passant qui a prévenu la responsable d'un café à proximité. Celle-ci a été chercher de l'eau et un marteau afin de secourir le chien mais elle arrivée trop tard. Le Nieuwsblad indique que plusieurs personnes ont tenté de réanimer l'animal.





Quelques instants plus tard, le propriétaire du véhicule et du chien est arrivé. Il était choqué. Alors qu'il avait affaire avec la colère des passants, il a remis le chien dans son coffre et est parti en criant: ''Ce n'est pas votre chien". Une personne a noté la plaque de la voiture et averti la police.





Voici le message de Fleur Wets, responsable du café sur Facebook: