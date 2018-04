Appareil photo à portée de main, le journaliste Alan Marchal, des éditions de l’Avenir, s’est infiltré dans le monde des hooligans et a obtenu des témoignages souvent anonymes de membres des noyaux durs d’Anderlecht, du Standard, de Bruges, de Gand, de Charleroi, de La Louvière, du RFC Liège et de l’Union.

L’ouvrage contient beaucoup d’anecdotes, comme celle d’une bagarre entre Brugeois et Anderlechtois dans le jardin d’un couple qui regardait le Week-end Sportif.

Ou d’un hooligan anderlechtois qui - sans le savoir - s’est fait des amis du Beerschot au bord d’une piscine en vacances.

Les hooligans tentent d’expliquer qu’ils ne sont pas des barbares ni des marginaux, ni des… Ultras. "Nous sommes des bagarreurs, les Ultras sont des sales gamins", explique un d’entre eux.

Autre différence : les Ultras portent les couleurs de leur club, les hooligans pas. Ils veulent passer inaperçus dans le stade. Tous, ils se plaignent de la façon dont ils sont traités par la police "de plus en plus vicieuse et vus par la société pire que des truands", alors qu’ils n’ont qu’un but : se défouler en se bagarrant avec des hooligans d’un autre club.

Afin d’échapper à la Loi Football, qui leur a coûté de grosses amendes mais également des peines de prison, ils organisent de plus en plus de free fights, des combats à 10 contre 10 ou 15 contre 15 dans des forêts ou sur des parkings, loin de la police.

Contrairement aux free fights en Russie ou en Serbie, les rendez-vous de hooligans belges se déroulent selon certaines règles : il est interdit de porter des armes ou de s’acharner sur un adversaire mis au tapis.

Par contre, certains anciens hooligans se plaignent de la composition de certaines équipes. "On y trouve des spécialistes des arts martiaux qui ne connaissent pas la règle du hors-jeu dans le foot ou qui ne savent pas citer deux noms de joueurs de leur club de foot."

Du Jeu&des Pains. (15 euros, 141 pages, Editions Luc Pire)