Alors que le congé maladie de tout un groupe de policiers de la zone Bruxelles-Ouest faisait l'actualité ces derniers jours, Le Soir révèle samedi que le le taux d'absentéisme pour maladie (hors accidents et hors maternité) parmi les policiers était de 8,06 % en 2016 pour la police fédérale et de 8,17 % pour la locale. Des chiffres issus du service médical de la police et basés sur les données de janvier à novembre (compris). Si le chiffre global n'est pas alarmant, des différences significatives apparaissent en fonction des services. Ceux qui sont impliqués dans la lutte contre le terrorisme sont particulièrement touchés. C'est le cas par exemple de l'unité antiterroriste, la DR3, indique le quotidien, qui précise qu'"une trentaine" de ses 200 agents environ sont en congé de maladie.

A la Direction de la lutte contre la criminalité grave et organisée (DJSCO), 247 des 292 membres du personnel avaient déjà pris, au moment du mois de décembre, au moins un jour de congé maladie au cours de l'année. Le nombre total de jours de maladie dans ce service atteignant 6.313, soit une moyenne de 21 jours par équivalent temps plein.