En juillet 2016, Aurélie a décidé de fuguer de sa maison d’Erquelinnes. Retrouvée, elle a expliqué qu’elle cherchait à fuir son frère qui, depuis dix ans, se glissait chaque soir dans sa couche pour abuser d’elle.

Ce mercredi, son bourreau comparaissait devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour viol. Après avoir longtemps rejeté la faute sur sa victime, en évoquant son consentement, Jean-Pol a enfin reconnu la gravité des faits. "Si elle ne se débattait pas, c’est parce qu’elle était résignée, elle avait peur de moi", a-t-il déclaré.

Me Mathieu, conseil d’Aurélie, a rappelé la longueur de ce calvaire qui a débuté alors qu’ils n’avaient que 8 et 11 ans. "Tout est allé crescendo. Au début, il lui donnait des bonbons pour regarder des films pornos avec elle. Puis il y a eu les attouchements, avant les fellations et les rapports sexuels forcés. Qu’elle fasse semblant de dormir ou qu’elle pleure, le résultat était le même. S’il n’est pas jugé pour ce qui s’est produit avant sa majorité, il faut tout de même rappeler qu’elle endurait cela depuis plus de 8 ans", a expliqué l’avocat qui ajoute qu’aujourd’hui, Aurélie tente de se reconstruire. Enfin…

Du côté du parquet, le substitut Bouilliez a rappelé l’histoire de ces enfants placés chez leur tante parce que leurs parents s’en désintéressaient. "Elle s’occupait bien d’eux mais n’a pas compris que la situation dérapait. Après un premier viol, elle a volé une pilule contraceptive à sa tante. Quand elle s’en est aperçue, celle-ci leur a donné des gifles et a puni Jean-Pol en le privant de jeux vidéos. Mais il n’a pas tardé à recommencer." Le parquet a donc tenu compte de cette situation familiale compliquée, ainsi que du suivi thérapeutique entamé par le prévenu. C’est donc une peine de 5 ans de prison, avec sursis probatoire éventuel, qui a été requise.

"Il n’avait que 11 ans quand il a commencé. Il n’avait pas l’âge de raison, a répliqué Me Vander Eyden, conseil de Jean-Pol. J’ai du mal à croire que la tante ne se soit aperçue de rien, alors que ces enfants regardaient des films pornos en pleine nuit. Aujourd’hui, il reconnaît la gravité de ses actes et suit une thérapie. Il n’y a pas de risque de récidive puisqu’il n’a plus de contact avec sa sœur et qu’il a refait sa vie avec un compagnon. Le remettre en prison, à 24 ans, ne servirait à rien." Jugement le 14 novembre.