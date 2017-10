La police fédérale d’Anvers a effectué sept perquisitions à Charleroi, jeudi dernier, dans le cadre d’une enquête de la justice malinoise sur une bande internationale de cambrioleurs, a indiqué lundi le parquet anversois. En fait, l’information était connue de quelques journalistes depuis la fin de la semaine passée, mais "pour les besoins de l’enquête" (lire : "quelques cibles étaient introuvables", NdlR), le parquet avait demandé la discrétion.

Trois des six membres présumés de la bande ont été appréhendés. Sept véhicules de luxe, du matériel électronique et 9.000 euros en liquide ont été saisis. La bande, basée à Charleroi, se concentrait sur les quartiers résidentiels et aurait commis plus d’une centaine de faits, dont environ quatre-vingts cambriolages de grosses villas et de belles propriétés, surtout le week-end, entre autres à Latem-Saint-Martin.

Ses membres étaient aussi actifs à l’étranger. L’enquête avait débuté à la suite d’un cambriolage à Lierre l’an passé.

Au total, le butin des malfrats serait de plusieurs centaines de milliers d’euros. Les trois suspects appréhendés ont été placés en détention. Trois autres sont recherchés. Un mandat d’arrêt international a été délivré à leur encontre.

Parmi les victimes du gang carolo figure le chanteur, homme de télévision et homme politique libéral connu en Flandre, Walter Grootaers.

Il y a aussi l’homme d’affaires et ministre d’État de 85 ans (depuis peu) Étienne Davignon, comte et ministre d’État, qui vice-présida la Commission européenne et présida la Société générale de Belgique, avant de contribuer en 2001 à la fondation de la compagnie d’aviation belge Brussels Airlines.