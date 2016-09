Exclusif: 3 fausses alertes par mois dans les trains

Faits divers

Vous rentrez du boulot après une longue journée de travail, le train est plein à craquer et vous n’avez qu’une envie : retrouver votre home sweet home. Mais voilà, un petit malin en a décidé autrement et tire la sonnette d’alarme du train. Résultat, vous êtes coincé, votre train prend du retard… Bref, "chéri(e), ne m’attend pas pour dîner".

Le phénomène n’est pas nouveau mais est une véritable plaie pour la SNCB et ses navetteurs : en 2016, 21 personnes ont fait retentir le signal d’alarme dans un train sans motif valable. En 2015, l’entreprise publique a dû faire face à cette situation 45 fois et en 2014, 50. Cela veut dire que trois à quatre fois par mois, l’entreprise ferroviaire doit activer toute une série de procédures plus ou moins lourdes.

Que se passe-t-il quand quelqu’un faire retentir la sonnette d’alarme dans un train ? Pour la SNCB, c’est le branle-bas de combat. En effet, déclencher ce signal n’est pas sans conséquence car cela provoque toute une réaction en chaîne qui peut coûter des milliers d’euros.

Tout d’abord, le train est automatiquement stoppé et l’accompagnateur doit déterminer si déclencher l’alerte était nécessaire ou non. L’usage abusif du signal d’alarme constitue une infraction grave. L’accompagnateur de train va d’abord rédiger un formulaire C173 pour "constat d’incivilité ou d’atteinte à la sécurité". Le farceur aura alors 14 jours pour s’acquitter d’une amende de 50 euros. La SNCB peut également demander une indemnisation pour recouvrir le préjudice direct ou indirect qu’elle a subi. "Chaque minute de retard coûte de l’argent et cette personne devra la payer. Le prix dépendra de l’endroit où était le train, si c’était un tronçon fréquenté, si c’était en heure de pointe, etc.", indique Thierry Ney, porte-parole de la SNCB.

Non seulement les minutes seront comptabilisées, mais aussi "les demandes de compensation de retard que les passagers adresseront à la SNCB, le fait de devoir appeler du personnel en urgence pour remplacer un conducteur ou un accompagnateur de train. La facture peut être très, très salée !"

À noter que l’usage abusif du signal d’alarme est également punissable au pénal. Vous voilà prévenus !